خاص - طارق حداد يتحدث عن موقف حصل معه بسبب إذن المدام وسليم سلامة يكشف أسرار التحضير للعمل

ميرنا وليد - بيروت - وصل الفنان الأردني الكندي طارق حداد إلى لبنان من كندا، بدعوة من الملحن اللبناني سليم سلامة، وذلك بهدف إحياء عيد الحب مع جمهوره، الذي كان في انتظاره في حرم المطار.

موقع "الفن" كان له لقاء مع طارق حداد وسليم سلامة في المطار.

يذكر أنه بوقت قصير، حصد طارق حداد نسب مشاهدة عالية على أغنيته "إذن المدام"، من كلمات فراس سعد الدين وألحان سليم سلامة، وتوزيع موسيقي باسم منير.

الجدير ذكره أن حفل عيد الحب الذي سيحييه طارق حداد في 10 شباط/فبراير، إلى جانب الفنانين شادي جميل ومجد موصلي، في الأطلال بلازا، أصبح مكتمل العدد.

وصلنا مع الملحن سليم سلامة لنستقبلك في مطار بيروت، هل توقعت حضورنا؟

طارق حداد: أبو محمد أصيل، وعمل بأصله، الله يخليك يا أبو محمد.

سليم سلامة: طارق من الأشخاص المحببين إلى قلبي، ومسيرته الفنية كبيرة، تتخللها علامات مميزة، لهذا السبب هو يعنيني كثيراً، والإهتمام به هو واجب عليّ.

قبل أن تصل إلى بيروت، هل إستأذنت أحداً؟

سليم سلامة: إذن المدام أكيد (ممازحاً).

طارق حداد: إذن المدام أكيد (ممازحاً). كنت عند الحلاق، واسمه شادي، قال لي: "كلما دخل أحدهم أقول له هل أخذت إذن المدام؟" وأضاف: "لا أستطيع إبعاد الأغنية عن ذهني. أخدت إذن المدام لتغير شكلك؟، وإذا لم توافق ماذا تفعل في حال لم يعجبها". ونظر طارق حداد إلى سليم سلامة، وقال لنا: "من زمان حكى لي الأستاذ سليم نكتة ضحكنا، وفي المرة الثانية ضحكنا أقل، وفي المرة الثالثة أصبحت النكتة عادية، ولكن إذا لحنتها تغنيها كل يوم، وأستاذ سليم لديه أغنيات لا زالت تتردد منذ 30 عاماً، بمعنى أن الخلطة الصحيحة تعيش".

وغنى طارق أغنية "أخدت إذن المدام يعني وضعك بالتمام، يعني وضعك بالسليم يا سليم، مش قلة رجولة بالعكس، هيدا احترام".

سليم سلامة- علمت أن هناك أعمالاً جديدة ستجمعك مع طارق حداد، أخبرنا عن الخلطة السحرية والخفية.

التعاون مع فنان مثقف موسيقياً ومثقف في الحياة، هو أمر ممتع، طارق يملك خبرة كبيرة، وهو سبّاق في غناء المواضيع، حتى أنه صاحب فكرة "إذن المدام". قال لي: "بدنا نعمل "إذن المدام" أغنية"، فإتصلت بالشاعر فراس سعد الدين، وكتب كلمات الأغنية، وحفظها الناس، والقادم سيكون أقوى بإذن الله.

طارق حداد- عيد الحب يجمعنا اليوم في الأطلال بلازا هل تطلعنا عن السهرة الحلوة مع فنانين نحبهم كتيراً وكيف سيستقبلك الجمهور اللبناني؟

لي الشرف بأن أكون مع الأستاذ شادي جميل والفنان مجد موصللي، إن شاء الله ستكون حفلة "ولعانة"، وتتضمن كل الألوان الغنائية، وسألتقي الشعب اللبناني الذواق، ومن لبنان إنطلق العديد من الفنانين، وإن شاء الله سننطلق من لبنان بوجود أبو محمد، وستكون فاتحة خير.

لو كنت تملك عصا سحرية، ما الذي تبدله فنياً؟

كل فن له مستمعوه، ولكل زمن دولة ورجال، وفي الوضع الحالي نسمع أعمالاً مختلفة، لا أبدل شيئاً، ولن أبدل الذوق العام بالطبع.

سليم سلامة- بماذا تعدنا في عيد الحب؟ وماذا تعني لك هذه المناسبة في ظل هذه الظروف؟

الحب يعني لي الكثير، يعني كل شيء جميل، لكننا للأسف نمر بظروف قاسية، ولا أرغب في أن أكون متشائماً، لكن يجب أن نعيش لكي نشعر بكل الأعياد، وليس فقط بعيد الحب، وهناك أعياد مرت لم نشعر بها، وسنحاول من خلال الحفل، أن ننال إعجاب الناس، لاسيما بالخلطة الجميلة مع أستاذ شادي جميل وأستاذ مجد وطارق حبيب قلبي، لا كلفة بيننا، عملنا جهدنا، والباقي على رب العالمين، وإن شاء الله تكون سهرة حلوة.

هل يكبر الحب بعد الزواج، أم يتحول إلى صداقة؟

طارق حداد :"أنت أخذت وعداً على نفسك بأن تكون لديك شريكة حياة، تشاركك في كل شيء، وهذه الشراكة مثل أي شراكة أخرى، تتطلب جهداً وتعباً، وقد تتعرض لمشاكل يجب تجاوزها، ويجب أن يكون هناك إحترام ونقاش بين الشريكين. الحب يكون موجوداً في البداية، ومرحلته قصيرة، وهو مرتبط بالأعمال، وبطريقة التعامل والإحترام والمشاركة، وهو علاقة متجددة. وكما يقول المثل الإنجليزي "Happy wife Happy life"، أي زوجة سعيدة حياة سعيدة، وإذا كانت زوجتك راضية عنك، تكون أمورك سليمة.

سليم سلامة ممازحاًَ: "أنت تقويهنَ علينا الآن".

وتابع طارق حداد: "هناك أمر مهم، وهو أن الدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة، هي أمر غير منطقي، والعلاقة بين الزوجين تحتاج إلى عناية وجهد، كي يبقى الحب موجوداً بالقول والفعل.