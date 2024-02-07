أحمد عبد الحميد يدخل القفص الذهبي.. وتعرفوا إلى العروس

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أحمد عبد الحميد الجمهور مجموعة صور عبر حسابه الخاص، أعلن من خلالها دخولها القفص الذهبي وزواجه من شابة من خارج الوسط الفني تدعى حنين هلال.

وقد وثق أحمد عبد الحميد جلسة التصوير الخاصة بزواجه، وحفل الزفاف الذي حضره ممثلين مثل مصطفى خاطر ويوسف عمر.

وتفاعل نجوم الفن مع المنشور، وقدم له الفنانين مثل يوسف عمر، لمى كتكت، إلهام صفي الدين، زينة عبد الباقي، محمد سامي ومحمد علاء وغيرهم واجب التهاني.

وقد إرتدى أحمد عبد الحميد بدلة من تصميم أحمد لطفي، بينما ظهرت العروس في فستان من تصميم نيفين موسى.

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