في مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدت المذيعة رؤى الصبان تصرف شخص قام بركن سيارته بالقرب من سيارتها بشكل مُعيق لفتح بابها.

وعبّرت الصبان عن استيائها من تصرف هذا الشخص، واصفةً إياه بقلة الأدب.

وتذكرت موقفًا مشابهًا حدث معها سابقًا عندما كانت حاملًا، حيث اضطرت إلى الانتقال من مقعد الراكب إلى مقعد السائق بسبب صعوبة فتح الباب.**

أضافت الصبان أن هذا الموقف تسبب لها بارتفاع ضغط الدم.

وناشدت الصبان الناس بضرورة احترام الآخرين وتجنب مثل هذه التصرفات المزعجة.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ردة فعل رؤى الصبان بعدما ركن شخص سيارته بالقرب من سيارتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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