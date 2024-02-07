شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضى ومصطفى شعبان وأمير كرارة نجوم الشعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحظى الدراما الشعبية دائماً باهتمام مشاهدى الدراما والمسلسلات حيث تكون قريبة من البيئة التي يعيشها القطاع الأكبر من الجمهور، ولا يخلو موسم دراما رمضان من كل عام من المسلسلات الشعبية والتي تدور أحداثها في الحارات والمناطق البسيطة وتسلط الضوء على مشاكلهم وأزماتهم، ومع اقتراب موسم رمضان 2024 نرصد الاعمال الشعبية المنتظر عرضها هذا العام.

مسلسل "حق عرب" للنجم أحمد العوضى، يعد أبرز الأعمال التي تقدم الدراما الشعبية من خلال قصة قريبة من الشارع إذ تدور الأحداث فى منطقة الجمالية حول عرب السويركى الذى تظهر له أحداث من الماضى تغير مجرى الأمور، حيث اختار العوضى اللون الشعبى لتقديمه في أولى بطولاته المطلقة لاسيما وأنه من محبى الدراما القريبة من الشارع.



احمد العوضى فى حق عرب

"حق عرب" بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "المعلم" للنجم مصطفى شعبان أيضاً يتناول دراما شعبية اجتماعية، وذلك يسلط الضوء على تجار السمك والصراعات داخل السوق، حيث يظهر مصطفى شعبان خلال الأحداث بدور تاجر سمك ويعيش رحلة صعود مليئة بالصراعات لاستعادة قوته ومركزه وسط كبار التجار فى شادر السمك.



مصطفى شعبان فى مسلسل المعلم

"المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفناني، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "بيت الرفاعى" للنجم أمير كرارة يتناول دراما شعبية اجتماعية، حيث يفضل كرارة تقديم هذه النوعية من الدراما والتي حقق خلالها نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، اذ يظهر خلال أحداث العمل يشخصية دكتور يعيش في نزلة السمان ويتناول العمل حكاية عائلته والصراعات في المنطقة.

"بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.