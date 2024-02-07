شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات رمضان 2024.. ميرنا نور الدين زوجة كريم عبد العزيز فى "الحشاشين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة الصاعدة ميرنا نور الدين عن طبيعة دورها في المسلسل المنتظر "الحشاسين" الذى يتواصل تصويره للعرض في شهر رمضان المقبل 2024، موضحة لـ"الخليج 365" أنها تظهر بشخصية فتاة تدعى دنيا زاد طالعة ومتزوجة من حسن الصباح الشخصية التي يجسدها كريم عبد العزيز خلال الأحداث.



ميرنا نور الدين مع كريم عبد العزيز فى الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

يتناول المسلسل قصص طائقة الحشاشين ومؤسسها حسن الصباح في القرن الـ 11، حيث ترجمت كلمة الحشاشين فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

يذكر أن ميرنا نور الدين في دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "الكتيبة 101" بطولة آسر ياسين، عمرو يوسف، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وليد فواز، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.