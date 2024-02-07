شكرا لقرائتكم خبر عن إجبار النجمة بريانكا شوبرا وزوجها نيك جوناس على ترك قصرهما.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحول منزل أحلام النجمة الهندية العالمية بريانكا شوبرا وزوجها المغني العالمي نيك جوناس إلى كابوس عندما أدى تلف المياه إلى انتشار العفن في قصرهما الفخم في كاليفورنيا، مما أثار معركة قانونية لا تزال مستمرة، حسبما نشر موقع . pagesix



برينكا ونيك

وحسب التقرير قام الزوجان بشراء العقار الفاخر الذي يضم سبع غرف نوم، وتسعة حمامات، ومطبخ الشيف، وغرفة نبيذ يمكن التحكم بدرجة حرارتها، وملعب كرة سلة داخلي، وصالة بولينج داخلية، ومسرح منزلي، وصالة ترفيه، ومنتجع صحي مع دش بخار، وحمام كامل. وصالة ألعاب رياضية وغرفة بلياردو، في سبتمبر 2019 مقابل 20 مليون دولار.



تصليحات في منزل برينكا شوبرا بسبب العفن

ومع ذلك، وفقًا لنسخة من الدعوى المرفوعة في مايو 2023 والتي حصل عليها Page Six بدأ المسبح والمنتجع الصحي في تقديم سلسلة من المشكلات للعروسين في ذلك الوقت في حوالي أبريل 2020، بما في ذلك "العزل المائي المسامي" الذي "عزز التلوث بالعفن".



ظهور العفن في قصر برينكا شوبرا

وجاء في الشكوى: "في نفس الوقت تقريبًا، ظهر تسرب للمياه في منطقة الشواء على السطح "، يُزعم أن مشاكل المنزل جعلت المبنى "غير صالح للعيش تقريبًا" و"خطرًا من الناحية الصحية للسكن".



العفن ينتشر في منزل برينكا شوبرا

ولقد أدى ذلك إلى أضرار جسيمة وكبيرة إلى جانب عدم الاعتبار الذي يتطلب إلغاء الشراء والبيع"، كما تنص الدعوى القضائية، مشيرة أيضًا إلى أن جوناس وتشوبرا يسعيان عبر الوصي الخاص بهما إلى "تعويضات لاحقة".

ويقول محاموهم أيضًا: "بدلاً من ذلك، يجب تعويض المدعي عن جميع تكاليف الإصلاح، بالإضافة إلى التعويض عن فقدان الاستخدام والأضرار الأخرى الناجمة عن سلوك المدعى عليهم".

لم يتم تحديد التكاليف الدقيقة بعد، ولكن وفقًا للشكوى، فإن مشكلات العزل المائي "ستتجاوز" 1.5 مليون دولار، وتقدر "الأضرار العامة" بحوالي 2.5 مليون دولار.