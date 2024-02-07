تراند اليوم : شاهد: لقطات من مسلسل "ثانوية النسيم" الذي أثار الجدل بعد إظهار بعض الطلاب بالعصابة الإجرامية

صحيفة الخليج 365: عرضت منصة "شاهد" قبل عدة أيام مسلسل "ثانوية النسيم" الذي أظهر بعض الطلاب بالعصابة الإجرامية، مما أثار جدلاً واسعاً في وسط المعلمين.

وحظي المسلسل على انتشار وصدى واسع بين رواد التواصل الاجتماعي، كما تعرضت أحداث المسلسل لانتقادات لاذعة بعدما أخرجت الأدوار بصورة مبالغ فيها.

واستهجن النقاد المسلسل بسبب أن الأشخاص الذين قاموا بأداء دور الطلاب تتجاوز أعمارهم الخمسة وعشرين عاماً فلا تتناسب مع المرحلة الدراسية، في حين أن طلاب الثانوية لا تتجاوز أعمارهم 16 أو 17 سنة.

كما صور المسلسل، المعلم بشخصية مهزوزة وضعيفة، كما انتشرت لقطات عديدة من المسلسل بين رواد التواصل.

الجدير بالذكر أن قصة "ثانوية النسيم"، تدور حول تعيين معلم في مدرسة ثانوية النسيم ليطبق أفضل الطرق التعليمية المتقدمة، لكنه يواجه العديد من المعوقات التي تكشف له عن واقع لم يكن يتصوره داخل المدرسة في عدة جوانب.