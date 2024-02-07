ميرنا وليد - بيروت - تفاعل النجوم ليلة أمس مع خبر فوز المنتخب الأردني لكرة القدم على منتخب كوريا الجنوبية، ووصوله إلى نهائي كأس آسيا 2023.

وعن هذا النجاح، كتبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم: "المنتخب الأردني فرّح قلوبنا كلنا! كل التوفيق بنهائي كأس آسيا".

أما الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، فقالت: "أداء تاريخي للمنتخب الأردني! ناطرينكن بنهائي كأس آسيا يا أبطال".

وكتبت الفنانة مي سليم للمنتخب الأردني قائلة: "الحمدلله.. الأردن يتأهل لنهائي بطولة كأس آسيا 2023 ‏شكراً.. النشامى كلنا فخر فيكم".

والفنانة المصرية أيتن عامر كتبت: "مبروك للشعب الأردني صعود المنتخب للدور النهائي، الماتش حقيقي كان حلو والأداء رائع".

كانت هذه تفاصيل خبر بينهم نانسي عجرم ودانييلا رحمة.. نجوم الفن يهنئون المنتخب الأردني لوصوله نهائي كأس آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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