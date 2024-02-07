بالصورة - بلوك كاجوال أسود مميز..دانا الحلاني تستمتع بوقتها على الثلج

ميرنا وليد - بيروت - تألقت دانا الحلاني باخر إطلالتها على المتابعين من خلال صورة عبر حسابها الخاص من فاريا على الثلج، حيث ظهرت بلوك كاجوال مميز، فكانت ترتدي توب باللون الأسود مع سترة باللون الأسود اللامع و سروال أسود من الجلد، و تركت سعرها منسدلاً مع قبعة على رأسها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، إحتفلت دانا الحلاني، بعيد ميلاد شقيقتها الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني وذلك بحفل بسيط حضرتاه برفقة الأصدقاء.

وشاركت دانا الجمهور مجموعة صور عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها الحفل، حيث ظهرت ماريتا وهي تحمل قالب حلوى مكتوب عليه باللغة الإنجليزية "شهر برج الدلو"، كما ظهرت بصور نادرة أخرى من طفولتهما جمعتهما سوياً، وعبرت من خلالها عن حبها العميق لشقيقتها.

