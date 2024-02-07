بالفيديو من صنع الذكاء الإصطناعي..أحمد الفيشاوي شخصية خيالية يمارس رياضة الملاكمة

ميرنا وليد - بيروت - شاركالممثلة المصري أحمد الفيشاوي مقع فيديو مع متابعيه عبر حسابها الخاص من صنع الذكاء الإصطناعي، ظهر فيه و كأنه شخصية خيالية و يمارس رياضة الملاكمة، كما وأظهر رشاقته و قدرته المميزة على الملاكمة.
و في وقت سابق، طرح أحمد الفيشاوي البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "السيستم"، وحمس الجمهور لمشاهدة العمل، إذ قال: "السيستم هو الحل ٧ فبراير بسينمات مصر و قريباً بالوطن العربي، تأليف أحمد مصطفي، فيلم للمخرج أحمد البنداري".
وكان صرح أحمد الفيشاوي قائلاً: "الفيلم مفيهوش إفيهات هي شخصية بتمر بسلسلة من الأزمات، وأنا بعتمد في الشخصيات اللي بقدمها تكون مختلفة وبحاول أتنوع قدر الإمكان".
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