بيسان إسماعيل: "مو عيب تحكي لمديرك بالشغل عندي الدورة الشهرية"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت اليوتيوبر والفنانة السورية بيسان إسماعيل عن الدورة الشهرية، مشيرة الى انه لا خجل بذلك، قائلة: "مو عيب تحكي لمديرك بالشغل انا عندي الدورة الشهرية لأني تعبانة مو قادرة اشتغل".



تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر انهيار معجبة عند رؤيتها الفنانة واليوتيوبر السورية بيسان إسماعيل، اذ ارادت ان تلتقط صورة تذكارية معها، وأظهر الفيديو ايضا احتضانها لها، تعبيراً عن محبتها الكبيرة وسط حضور كبير من المعجبين.

وحقق هذا الفيديو رواجا واسعا بين الجمهور، اذ ان بيسان تمتلك شعبية واسعة.