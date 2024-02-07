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ميرنا وليد - بيروت - أفاد البرنامج التركيAramızda Kalmasınأن النجمين التركيين بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجان قد حضرا معرض الساعات والمجوهرات في قطر مقابل مبلغ خيالي وصل الى حوالي 90 مليون ليرة تركية اي حوالي مليونين و600 ألف دولار أميركي ما هو رقم كبير للغاية.
وشكك العديد من الأشخاص بهذا الرقم معتبرين انه مبالغ به في وقت انه لا يوجد اي تقرير رسمي يؤكد تقاضيهما هذا المبلغ الخيالي.
وكان الثنائي قد تصدرا الترند بوصولهما الى قطر أمس ومشاركتهما فيافتتاح معرض الساعات والمجوهرات في قطر.
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن تقاضي بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجان مبلغ خيالي لحضور افتتاح معرض الساعات والمجوهرات في قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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