ظهرت الإعلامية لجين عمران بإطلالة مميزة خلال حضورها مهرجان قفطان مازاغان في مدينة الجديدة بالمملكة المغربية

ارتدت لجين القفطان المغربي التقليدي، ووضعت تاجًا فوق رأسها، وجلست داخل هودج تم حمله من قبل بعض الأشخاص.

أثار ظهور لجين إعجاب الحضور، خاصة النساء اللواتي تفاعلن معها وقمن بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو لها.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد لجين عمران ترتدي القفطان المغربي ومحمولة على هودج خلال حضورها مهرجان قفطان مازاغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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