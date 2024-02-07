حلمي عبدالباقي يطرح أحدث أغانيه "بلا عيش وملح".. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

طرح النجم حلمي عبدالباقي أحدث أغانيه بعنوان "بلا عيش وملح" على منصات السوشيال ميديا واليوتيوب، وهي من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبري

وتقول كلمات الأغنية: "عرفنا مين عدو ومين حبيب.. وشوفنا كل حاجة عن قريب.. عرفنا مين عرفنا مصلحة.. و راح وساب وجابها في النصيب.. محبة عشرة كله كان كلام.. يومين جمال وراحوا والسلام"

ويعيش النجم حلمي عبدالباقى حالة من النشاط خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون في عدة أغاني مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين

وأوضح حلمي عبد الباقى إنه اتجه إلى التعاون مع مجموعة من الشباب، قائلا: "لابد أن يكون هناك دم جديد، وأتعاون مع أي فنان لديه موهبة حقيقية، وكلنا بدأنا صغارا وحققنا نجاحات بعد ذلك، وأنا أسمع كل الأغاني واختار ما يناسبني".

وأحيا حلمي عبدالباقي مؤخرا حفلا غنائيا في ساقية الصاوي، وقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور منها: "ذكريات، عشان خاطري، وبهية"، ورفعت شعار كامل العدد.