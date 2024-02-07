شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة وذلك يوم السبت القادم الموافق 10 فبراير بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة السادسة مساء.

ومن المقرر عرض كلاً من الفيلم الروائى القصير " الاختيار " إخراج البرت جميل والذي يناقش هوس احد الشباب باستخدام السوشيال مديا وما يترتب عليه من أثار سلبية، والفيلم الروائى القصير " فومو " إخراج حاتم قناوى والذي يناقش مدى تأثير السوشيال مديا على الأشخاص وما يترتب عليه من أثار سلبية على الأسرة ، والفيلم التسجيلى " يوم طلعتله شمس " إخراج سليمان حمزة والذي يناقش بشكل توثيقى عن حياة الصيادين وظروف تعايشهم مع البيئة المحيطة، والفيلم الروائى "مر بطعم الشكولاته" إخراج مصطفى وفيق والذي يناقش مشكلة التنمر وعقب عرض الأفلام تقام ندوه يديرها الناقد السينمائى أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.



فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة



فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة



فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة

فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، السبت الثانى من كل شهر، ويشرف علية فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.