الكينج محمد منير: وداعا للأخ والصديق ورفيق الكفاح والنجاح الشاعر مجدى نجيب

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القاهرة - سامية سيد - أعرب الكينج محمد منير عن حزنه الشديد لوفاة الشاعر الكبير مجدى نجيب وقال في تصريح خاص لـ " الخليج 365": وداعا للأخ والصديق ورفيق الكفاح والنجاح:

وتابع: "كان ونعم الأخ ونعم الإنسان الشاعر الموهوب، ولا نقول إلا إنا لله وإنا إلية راجعون ولا يغلى على خالقه، فقدنا علم كبير وشاعر موهوب".



منير والراحل مجدى نجيب

وكان الشاعر مجدي نجيب تعرض لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، استدعت لدخوله إلى العناية المركزة، وحرص أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين برئاسة الدكتور مدحت العدل على زيارته في المستشفى

الكينج محمد منير تعاون مع الشاعر مجدي نجيب في الكثير من الأغاني الناجحة، وكان الشاعر الراحل «عبد الرحيم منصور» هو أول من قدم منير لمجدي نجيب ممتدحا منير بأنه الوحيد القادر على غناء أغنيته «القدس» التي رفضها بعض المطربين ممن تعامل معهم نجيب، ومن هنا بدأ المشوار الفني مع منير الذي وصل لأكثر من عشرين أغنيه سطرها مجدي نجيب بداية من ألبوم (بنتولد ) عام 1980 وحتى ألبوم (طعم البيوت ).

يذكر أن الشاعر الكبير مجدي نجيب قدم أشعاره للكثير من مطربي مصر العظام منها أغاني "كامل الأوصاف" مع عبد الحليم حافظ، "غاب القمر يا ابن عمي"، "قولوا لعين الشمس"، "يا طريقنا يا طريق"، " للفنانة شادية"، "أخد حبيبي"، "العيون الكواحل"، "تعالى وشوف" للفنانة فايزة أحمد، "جاني وطلب السماح" صباح، "كل شيء في بلادي" نجاة، "أوعدك" سعاد محمد، ""أفراح" محمد رشدي، "يا ريتك معايا" هاني شاكر، "طلب القهوة" فريق الجيتس، "إسكندرية" للمطرب الليبي أحمد فكرون .