شكرا لقرائتكم خبر عن الوسط الفني فى24 ساعة.. وفاة مجدى نجيب وظهور فادى إبراهيم بعد بتر ساقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاش الوسط الفني خلال آخر 24 ساعة أحداثاً عديدة بالنسبة لنجومه، ما بين وفاة وبتر ساق وخروج من المستشفى مثلما يظهر في السطور التالية مع 3 أسماء بالوسط الفني نستعرض ما حصل لهم في السطور التالية.

وفاة الشاعر مجدى نجيب

أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين عن وفاة الشاعر الكبير مجدى نجيب، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية، مجدي نجيب شاعر وفنان تشكيلي مصري، ينتمي إلى جيل الستينيات في مصر، من مواليد 29 مايو 1936 في محافظة القاهرة، كتب العديد من الأغاني لأكبر المغنيين المصريين، وكتب أشعار وأغاني للأطفال.

علاء مرسى وخروجه من المستشفى

طمأن الفنان علاء مرسى جمهوره على حالته الصحية بعد خضوعه لعملية منظار في القولون، قائلا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله بقيت أحسن وصحتى زى الفل، وخرجت من المستشفى والآن أمكث بمنزلى، وأشكر كل من قام بالاطمئنان علىّ من أصدقائى داخل الوسط الفني وخارجه" ومنهم الفنان محمد إمام والفنان محمود عبد المغنى وغيرهم، مشيرا إلى أنه بعد التعافى سيعود لتصوير عدد من أعماله الفنية.

أول ظهور للفنان اللبناني فادى إبراهيم بعد بتر ساقه

بعد ذلك يأتي الفنان اللبناني فادى إبراهيم الذى ظهر للمرة الأولى بعد بتر ساقه في بداية العام الجارى، وذلك بعدما تم تداول صور له من غرفته في المستشفى.



فادى ابراهيم