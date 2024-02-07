موسم الرياض يطلق تذاكر لقاء انجانو وجوشوا المرتقب يوم ٨ مارس في المملكة أرينا

أعلن موسم الرياض إطلاق تذاكر لقاء بطل العالم السابق للوزن الثقيل أنتوني جوشوا بنظيره الفرنسي فرانسيس انجانو في مواجهة تاريخية تقام يوم ٨ مارس القادم في منطقة المملكة أرينا شمال العاصمة الرياض، ويمكن حجز تذاكر اللقاء من خلال الرابط: اضغط هنا

ويعد نزال Knockout Chaosالذي يجمع البطلين العالميين أحد أبرز الأحداث التي ستقام في موسم الرياض، حيث سيجمع عددا من الأبطال الدوليين في إحدى أكثر الرياضات شعبية في العالم، لا سيما وأن جوشوا البطل السابق للعالم في رابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة والمنظمة العالمية للملاكمة قد كان اكمل عامًا حافلا بالنجاحات، بعد تغلبه على أوتو والين في نزال اليوم الحاسم بفعاليات موسم الرياض.

أما انجانو فقد أدى عرضا مذهلا أيضا في افتتاح نسخة موسم الرياض الحالية أمام تايسون فيوري، قبل أن يتمكن الأخير من الفوز بمجموع النقاط، مما أدى لاكتسابه احترام متابعي وعشاق الملاكمة من جميع أنحاء العالم، نظرا لإمكاناته الكبيرة ومهاراته المميزة.