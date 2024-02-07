زوجة دكتور فود تتهمه بخيانتها..هكذا فضـ حت المستور- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشفت نجمة مواقع التواصل شروق، أن زوجها صانع المحتوى جورج ديب المعروف بـ دكتور فود، قد خانها، الأمر الذي شكّل جدلاً كبيراً، اذ نشرت شروق مقطع فيديو تحدثت فيه عن الأمر، وتداوله الجمهور بشكل لافت.



تجدر الإشارة الى أن شروق ودكتور فود يحظيان بنسب متابعة عالية على مواقع التواصل الإجتماعي، ودائماً ما يثير دكتور فود الجدل بمقاطعه المصوّرة، اذ يتناول الطعام من عدة أماكن، ويُعطي رأيه، ويكشف عن الخيار الأفضل، وأصبح مؤخراً يظهر بفيديوهات يحضر فيها كميات كبيرة من الطعام.