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ميرنا وليد - بيروت - كشف النجم التركي جان يامان أن فقدانه 10 كيلوغرامات من وزنه هو بسبب تصوير الموسم 2 من مسلسله الإيطالي "أرجواني مثل البحر"، اذ إن دوره فيه قد تطلب منه ذلك، مضيفا: "هذا ما يفعله الممثلون، إنهم يتحولون بتفان عند الضرورة ويشكلون أنفسهم من وقت لآخر في الدور الجديد".
على صعيد آخر، انتشر مقطع فيديو لـ جان يامان على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا السينمائي العام الماضي.
وظهر جان يامان في مقطع الفيديو إلى جانب الممثلة الإيطالية فرانشيسكا كيليمي، وهما يلتقطان الصور على السجادة الحمراء في المهرجان، وحاول جان في الفيديو امساك يدها إلا أنها أبعدتها.
كانت هذه تفاصيل خبر جان يامان يعلّق على خسارته 10 كيلوغرامات من وزنه.. ماذا كشف؟- بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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