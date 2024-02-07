بالصورة- درة التونسية تتألق بأنوثتها و جمالها و إطلالتها تحبس الأنفاس

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة درة التونسية الجمهور بإطلالتها الجديدة، وخطفت الأنظار بأناقتها و أنوثتها البارزة و ظهرت مرتديةً معطف باللون الزهري، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج خفيف أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت أثارت درة التونسية ضجة كبيرة بعد إطلالتها الأخيرة على المتابعين، حيث شاركت صور عبر حسابها الخاص ظهرت فيها بلوك غريب إرتدت فيه توب باللون الأسود ذات أكمام طويلة مع سروال بشكل غريب حيث قسم إلى نصفين، الأول وهو الأعلى باللون الأسود، أما من الأسفل فطرز إليه الجينز على شكل سروال أخر مع حزام أسود، ما جعل الجمهور يعلق على المنشور و يقول بأن درة لم توفق بهذا اللوك.



