بين الرياض وجدة.. عمرو دياب وأحلام يجتمعان في ليالي شتاء السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد السعودية ليالي غنائية مميزة بالتزامن مع الأجواء الشتوية في مختلف أنحاء المملكة، والتي تجمع بين الهضبة عمرو دياب وفنانة العرب أحلام.

عمرو دياب في جدة

يأتي يوم الجمعة بحفلين مميزين لكل من عمرو دياب وأحلام ضمن فعاليات الحفلات الشتوية المقامة في السعودية، حيث يلتقي الهضبة جمهوره على أحد السواحل الكبرى في مدينة جدة.

أحلام في الرياض

بينما تحيي أحلام حفلها على مسرح أبو بكر سالم بالرياض في حفل استثنائي يضم عدد كبير من أغانيها بين الجديد والقديم.

فعاليات موسم الرياض 2024

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

كما سيضم موسم الرياض اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عاملية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة بإسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و 30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.