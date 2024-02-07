أصيل هميم تتعاون مع الموسيقار طلال في ألبوم "تكفي لا تزعل"

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد المطربة أصيل هميم لتقديم ميني ألبوم بعنوان "تكفى لا تزعل"، بالتزامن مع الإحتفال بعيد الحب في ١٤ فبراير، من ألحان الموسيقار الدكتور طلال.

تفاصيل ميني ألبوم “تكفي لاتزعل”

يضم ميني ألبوم أصيل هميم الجديد 4 أغاني وهم "تكفى لا تزعل" كلمات الأمير سعود بن عبدالله توزيع سيروس، "بختصر لك" كلمات علي مساعد ، توزيع زيد نديم ، "شوفوا حبيبي" كلمات علي مساعد ، توزيع بشار سلطان "ورده حمراء" كلمات أحمد علوي ، توزيع زيد عادل، وإشراف عام خالد أبو منذر، أغنيات تتناغم مع المناسبة والأجواء الرومانسية لعيد الحب.

أصيل هميم في ألبومها الجديد "تكفى لا تزعل" ، تحلق طربًا وإبداعًا، من خلال رؤية فنية متطورة، حيث جاء العمل بطريقة السهل الممتنع، وسط حرص أصيل بالتنوع والإهتمام بالتفاصيل الفنية، وتقديم أغنيات تحمل الكثير من المفاجآت السارة للجمهور، ليكون عشاق الفن على موعد فريد مع عمل طربي بامتياز.

سعادة أصيل هميم بـ “تكفى لاتزعل”

وقد كشفت أصيل هميم عن امتنانها بالدعم الكبير الذي منحه لها الموسيقار طلال، مؤكدة سعادتها بتقديم ميني ألبوم "تكفى لا تزعل" الذي يحمل الطابع الطربي والقيمة الفنية المتميزة، يناسب عيد الحب، ويحمل رؤية فنية متنوعة واسلوب متطور في عالم الموسيقى والغناء العربي . وتضيف : متحمسة ومتفائلة بقوة لتقديم الأفضل من خلال تجربة رائعة مع ألحان الموسيقار طلال وأتمنى أن يستمر هذا التعاون بيننا وتقديم أعمال فنية ناجحة، من خلال كلمات معبرة تحاكي شتى نواحي المشاعر الإنسانية ، وألحان تمس الأحاسيس والذوق الرفيع ورقة النغم بقالب ومضمون مختلف ومتطور . وفي النهاية تقول أصيل هميم : أقدم ألبوم "تكفى لا تزعل" بمزاج عالي وتركيز بكل تفاصيل الجمل اللحنية حتى بلغت سقف طموحاتي بالأداء، وأقدم العمل هدية لجمهوري الكريم، وأتمنى أن ينال إعجابهم .