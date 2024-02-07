رحيل الشاعر مجدي نجيب كاتب زمن الأغاني الجميل

ياسر رشاد - القاهرة - توفي الشاعر مجدي نجيب، صباح اليوم، عن عمر يناهز 88 عامًا بعد مشوار لامع من الأعمال الغنائية لكبار رموز الغناء المصري والعربي.

رحيل مجدي نجيب بعد أزمة صحية مفاجئة

رحل مجدي نجيب بعد أزمة صحية مفاجئة تعرض لها خلال الفترة الماضية، ودخل على إثرها أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، حتى وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

نجاة.. عبد الحلمي.. محمد منير.. كتابات لامعة للشاعر مجدي نجيب

بدأ الشاعر مجدي نجيب رحلته الغنائية مع الكينج محمد منير الذي انطلق معه في 1980 من خلال أغنية القدس إلى أغنية طعم البيوت التي تك طرحها في 2018، وقدم معه باقة غنائية مميزة اشتهر بها منير في مسيرته الفنية.

بجانب كتاباته لأشهر أغاني رموز زمن الغناء الجميل، أبرزهم “العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في أغنية كامل الأوصاف، والفانانة الكبيرة شادية في أغنيات ”ياطريقنا، قولوا لعين الشمس".

ومع المطربة القديرة فايزة أحمد في “العيون الكواحل، أخد حبيبي”، وكل شيء في بلادي للمطربة الكبيرة نجاة، والشحرورة صباح في “جاني وطلب السماح”