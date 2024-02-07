أصالة| موضوعات بين ألم الفراق والانتصار والرومانسية في ألبوم "لحقت نفسي 2"

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الفنانة أصالة الجزء الثاني من ألبوم "لحقت نفسي" على قناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكامل المنصات الموسيقية، والذي تنوعت موضوعاته وموسيقاه وحقق نسبة استماع ومشاهدة كبيرة فور طرحه.

تنوعت موضوعات “لحقت نفسي 2” بين موضوعات الفراق وفرحة الانتصار عليه والرومانسية مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين.

وبجانب الجانب السمعي المميز للألبوم، تضمن عناصر مرئية مميزة لكل أغنية على حدة، حيث تم تنفيذ صورة غنائية خاصة لكل موضوع بصور مميزة لأصالة.

يضم الجزء الثاني من ألبوم لحقت نفسي 6 أغانٍ وهي "أعراض الغياب، عشق الروح، حديقة ثلج، لحقت نفسي، عايشة حالة، نسيت".

جاءت أجواء الانتصار على ألم الفراق والغياب في أغنية “لحقت نفسي”، والتي حققت أكثر من 380 ألف وهي الأعلى مشاهدة بين أغنيات الجزء الثاني، من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتقول كلماتها "لحقت نفسي مشيت وسبتك قبل ما تخلص عليا وابتديت بقي اشم نَفَسي وحالتي تهدي يا دوب شويه والنفسيه اتحسنت !! والجراح اتسكنت كنت واحده الخوف قاتلها والحمد لله اطمنت رجعت واحده جديده في كل تفاصيلها واحده عكس اللي انت بتتبسط منها شافت اللي عرف قيمتها واللي خاف علي مصلحتها وكل حيّ اهو راح لحاله افهم بقي والايام مبتستناش والدنيا بتمشي وتتعاش وانت بعدت وبعت وخير ما فعلت وادينا مكملناش شوفت الخير جه بعد سنين كان في غشاوه راحت م العين الله اعلم لو محصلش ده كله كنت وصلت لفين ربنا فعلا نجاني وفوقت انا تاني لنفسي خلاص .

آلام الفراق في “أعراض الغياب”

أما التحدث عن آلام الغياب ومعاناة الفراق والذكريات جاءت في أغنية “أعراض الغياب”، التي سجلت أكثر من 260 ألف مشاهدة، من كلمات عبد الرحمن محمد، ألحان مدين، توزيع يحيى يوسف، وتقول كلماتها “هو مش قال إنه جاي ؟ قالي إنه ماشفش زيي قام شايفله ألف زي خلى قلبي شبه ميت بس عامل إنه حي لما سابني و يوم ما غاب صابني دور الاكتئاب كل أعراض الغياب حاسة بيها و بان عليا و الي فاضل ذكريات من صورنا ف ألبومات هو يمكن قلبه مات و استحالة يحس بيا هو ايه الحظ ده كنت ليه مستبعدة إنه أصلا كان كده ليه ماحستش إنه ماشي أولى اكون متأكدة سابني أول لما عاز دارى كدبه ب امتياز هو ليه مالهوش عزاز ليه بيتشطر عليا و اللي فاضل ذكريات من صورنا ف ألبومات هو يمكن قلبه مات و استحالة يحس بيا”

أما الأجواء الرومانسية والحب والسعادة جاءت في “عايشة حالة، نسيت، حديقة ثلج، عشق الروح”، والتي تنوعت بين اللهجة المصرية والسوري التي قدمتها أصالة في “عشق الروح”.

الرومانسية الحالمة في “عايشة حالة”

أغنية عايشة حالة من كلمات هاني رجب، ألحان محمد عبية، توزيع أحمد ضياء، وتقول كلماتها “عايشة حالة قبل مِنَك طول حياتي معيشتهاش شُفت فيها وانتَ جَنبي كل حاجة مشُفتهاش وَصَلتِني الجنة اللي انا مدخَلتهاش عَرفتِني الحِلو اللى في الدنيادي بيك لو ليا دعوة مُستجابة مَقولتهاش دِلوقتي هَدعي ربنا انى ابقىَ ليك وابقىَ معاك دايماً مِتطَمِنة .. و بكلمة حنينة حُبَك يفضَل يعيش طول الزمان . و الايام بُكره هتِثبِت قوي .. إنى بَحِبَك قوي ومكانى معاك أكيد أفضَل مكان إنتَ عَندي ف حِتة تانية مش مُجَرد إهتمام . إنتَ مَصدَر السعادة انتَ مِحوَر الكلام ”

الغزل في “عشق الروح”

أغنية عق الروح من كلمات هالة الزيات ألحان محمود خيامي، توزيع خالد عز، وتقول كلماتها "حزين حضني.. ‏‎تعالى فـ ضمّتك خدني ‏‎حزين حضنك.. ‏‎تعالى فـ ضمِّتي و حضني! ‏‎و زيد ضمِّي..دفاك منِّي ‏‎و تووه ضمني.. ‏‎و علّمني أتوه ضِمنَك! ‏‎ ‏‎يا عشق الروح.. ‏‎يا معشوقي. ‏‎بتحيي النبض.. ‏‎فـ عروقي! ‏‎بنسبة ألف في الميه! ‏‎فـ أدوب كُلّي! ‏‎يا عشق الروح.. ‏‎يا معشوقي.. ‏‎بيجري الدم من شوقي.. ‏‎كإنه بدون هواك .. ‏‎دمّي.. ‏‎ كما الميه. ‏‎يتيم قلبي.. ‏‎بدون حِسَّك وحيد مسكين. ‏‎اذا حَسَّك.. ‏‎يزيد فوق عُمره بيك عمرين. ‏‎يا عشق الروح.. ‏‎يا معشوقي. ‏‎بتحيي النبض.. ‏‎فـ عروقي! ‏‎بنسبة ألف في الميه! ‏‎فـ أدوب كُلّي! ‏‎يا عشق الروح.. ‏‎يا معشوقي.. ‏‎بيجري الدم من شوقي.. ‏‎كإنه بدون هواك .. ‏‎دمّي

بدء الحياة من جديد في “نسيت”

أغنية نسيت من كلمات ناصر الجيل، ألحان وتوزيع محمد ضياء، وتقول كلماتها “ما تسالنيش عن الاحزان عشان دلوقت انا نسيتها وشايفه الدنيا بالالوان وعايشها وحبيتها نسيت كل اللي عدى وفات وباضحك معظم الاوقات واي سكه للاحباط انا بايديا سكتها لقيتني بشكل لارادي باقطع صفحه الماضي وبنساها ومهتمتش بقيت عادي بنام وبقوم وباشغل نفسي طول اليوم وحتى الدنيا ما تهديش”

الحب في الشتاء باللهجة السورية في “حديقة ثلج”

أغنية حديقة ثلج من كلمات سهام الشعشاع، ألحان محمود عيد، توزيع اليكسندر ميسكيان، وتقول كلماتها “ع كتف مين بهالشتي رح نام لو ما كنت حدي بعز البرد انت الوحيد بايدك الاحلام بتصير كلا مزيني بالورد انت ومعي بحب الدني تشتي ويصير كتفك بالبرد تختي وشوف الأرض بره حديقة تلج صير الأميرة العالقة بالبرج الله شو بحب التلج لما معي يخليك اوعى الصبح لاقي البرد خلاني أغرق فيك واوقف على الشباك أتطلع خوفي الشمس من مطرحا تطلع صلي تهالتلجات ما يدوبو وما يدوب قلبي لما نتودع”.