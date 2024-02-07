هشام عباس: جيل التسعينات ما زال قادراً على العطاء

ياسر رشاد - القاهرة - النجم الكبير هشام عباس واحد من أهم نجوم حقبة «التسعينات» للأغنية المصرية، فهو من نجوم الجيل الذين استطاعوا تغيير شكل الأغنية ووضع منهج جديد لها، أصبح المرجع التى تسيرعليه كل الأجيال من المطربين.

بعد فترة يمكن تسميتها باستراحة المحارب، عاد من جديد هشام عباس إلى العمل سواء من خلال الحفلات أو الأغانى الجديدة، محققا نجاحا كبيرا ليؤكد أن جيل التسعينات هو قائد الأغنية المصرية الحديثة وما زال قادرا على العطاء.

وعن أعماله الجديدة، قال: أواصل العمل حاليا فى مجموعة جديدة من الأغانى مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين المبدعين، منهم «أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة ومحمد يحيى ومدين وتوما»، والخطة هى طرحها خلال العام الجارى 2024.

وعن طرح الأغانى على هيئة أغانى «سينجل»، قال: هى تطورات التكنولوجيا، وتطور ثقافة الجمهور، الذى أصبح يريد استقبال الألبوم عبارة عن أغانى «سينجل»، وهى أيضا تعطى متنفس للمطرب للعمل بأريحية وإعطاء كل أغنية حقها، فحاليا أصبحت كل الأغانى التى تقدم «هيد» وهذا بالطبع أفضل للجميع.

وفى سياق أخر تحدث عن نجاح جيل التسعينات فى الحفلات خارج مصر، قال: فخور بنجاح حفلاتنا داخل وخارج مصر، فهذا الجيل أعطى الكثير للأغنية المصرية، ليس مطربين فقط، ولكن أيضا كثير من صناع الأغنية شعراء وملحنين وموزعين، ومؤكدا أن الجميع قادر على العطاء.

وعن تأجيل خطوة السينما فى مشواره الفنى، قال: السينما تظل خطوة مؤجلة فى مشوارى الفني، بالرغم من العروض والسيناريوهات التى تلقيتها لدخول عالم التمثيل والسينما.

وأضاف هشام عباس: حاسس إن ربنا مش كاتبلى أخد خطوة السينما، ولا أعرف لماذا، لأن ببساطة منذ بدايتى وكثير من المنتجين يعرضون على كثير من السيناريوهات ولكنى لم أجد نفسى فى أى منهم، ولذلك لم أخوض التجربة حتى الآن. وتابع هشام عباس حديثه قائلا: خوضت تجربة تقديم البرامج وكان البرنامج يدور فى فلك الأغنية، لأنها عشقى وعملي، وسعدت باستضافة أصدقائى والغناء معهم، ولكن بالنسبة للتمثيل الأمر مختلف تماما، وكل مايمكننى قوله «ربنا لسة مأرادش».

وعن مشاركته فى حفل كاسيت 90 فى المملكة العربية السعودية، قال : أتوجه بالشكر للمستشار تركى ال الشيخ والجمهور السعودى و«بنشمارك» على حسن الاستقبال والتنظيم الرائع، فكان الحفل جميل والجمهور أجمل، وتشرفت بالغناء فى بلد داخل قلوبنا جميعا وهى المملكة العربية السعودية، جدير بالذكر أن المطرب هشام عباس شارك فى حفل كاسيت 90 الذى أقيم يوم 4 يناير من العام الجارى 2024 بالرياض، وهى الزيارة الثانية له للمملكة، بعد الزيارة الفنية الأولى خلال شهر أغسطس من العام الماضى 2023.