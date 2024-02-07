كيفانش تاتليتوغ يحسم نبأ مغادرته تركيا نهائيًا

تداول جمهور النجم التركي كيفانش تاتليتوغ، خبرًا حول مغادرته تركيا نهائيًا فور الانتهاء من تصوير مسلسل “العائلة” حيث سيتوجّه مع زوجته وابنهما الى بريطانيا ليبدأ نجله الدراسة هناك.

لكن النجم التركي الشهير بـ “مهند” (العشق الممنوع) في الوطن العربي، سارع الى نفي هذه الاخبار وأكّد انها ليست صحيحة ولا تمت للواقع بصلّة وهو مستمر بعمله في تركيا ولن يغادر بلده.

على صعيد آخر، انتهى عرض مسلسل “العائلة” على القنوات التركية وقد لعب كيفانش شخصية أصلان سويكان في المسلسل مع الممثلة سيريناي ساريكايا التي لعبت دور “ديفين”.

وكان جمهور كيفانش تاتليتوغ قد تداول فيديو له وهو يضع وشمًا جديدًا على جسده عبارة عن “بومة” حيث سيضاف هذا الوشم الى سلسلة طويلة من الرسومات على جسده منها موعد زفافه وتاريخ ميلاد زوجته وتاريخ ميلاد ابنه اضافة الى رسومات اخرى.