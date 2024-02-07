مهرجان الإمارات للآداب 2024 يحيي الذكرى العاشرة للشاعر أنسي الحاج

ميرنا وليد - بيروت - أحيا مهرجان الإمارات للآداب 2024 في دبي، الذكرى العاشرة لغياب الشاعر أنسي الحاج.



وشاركت في المهرجان إبنته الشاعرة ندى الحاج في ندوة "روحكَ بريد الكائنات".

كما حضر الندوة لويس الحاج ابن الشاعر إلى جانب شعراء وأدباء وفنانين وناشرين.

وأدارت الندوة الكاتبة الإماراتية صالحة عبيد، وتناولت مع ندى الجوانب الإنسانية للراحل، كما طرحت عليها أسئلة حول شعره وفكره ودوره الريادي الممتد أثره عبر الأجيال.

وبُثت على شاشة الفيديو رسائل محبة وتقدير للشاعر أنسي الحاج من أدباء وإعلاميين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وتفاعل الحضور خلال الندوة، وطرحوا الأسئلة على ندى الحاج، والتي بدورها أجابت بشفافية، وكشفت جوانب من شخصية والدها وعلاقته معها، كما استشهدت بكتاباته وأقواله التي تحوِّل الغياب إلى حضور.

وتوجهت ندى الحاج إلى والدها في ندوة ذكراه قائلة: "سأُدجِّنُ لكَ الليل وأبتلعُ غربته فيك... أيها الساجدُ عند عتبة الضوء... أيها العارفُ الهارب... أيها المُتشظي الكاسر... أيها الكتومُ المنكفِئ... أُهديكَ عمري".

كما شاركت ندى الحاج، ضمن المهرجان نفسه، وذلك في ندوة حول لغة الحب في الشعر ومفهوم الحب والتعبير عنه بعنوان "عاشق دون وردة حمراء".

وقرأت ندى خلال الندوة قصائد من شعرها ومن كتابها الجديد "خطوات من ريش" وأجابت على أسئلة الحاضرين.

والمهرجان الإماراتي يُعتبَر من أهم المهرجانات الأدبية في الشرق الأوسط، ويشارك فيه أدباء من كل أقطار العالم في كل عام، ليقيموا ندوات ولقاءات مفتوحة مع الشباب والأجيال الصاعدة المتعطشة إلى المعرفة، كما يقام خلاله معرض للكتب وحفلات موسيقية وعروض مسرحية.