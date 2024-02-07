أول ظهور لـ الملك تشارلز بعد إعلان إصابته بالسرطان والأمير هاري يزوره

ميرنا وليد - بيروت - تداولت صحف بريطانية صور للملك البريطاني تشارلز، في أول ظهور علني له بعد كشف إصابته بالسرطان مساء الإثنين.



وظهر الملك تشارلز في الصور مغادرا مقره في كلارنس هاوس قرب قصر باكينغهام في سيارة مع الملكة كاميلا.

وبحسب وكالة "برس أسوسييشن" فإن الملك تشارلز الثالث يبدو أنه سيسافر على متن مروحية إلى سندريغهام، أحد المقرات الملكية في شرق إنجلترا.

كما نشرت الصحف، صور للأمير هاري، وهو متجه إلى مقر إقامة الملك تشارلز الثالث في لندن للاطمئنان على صحة والده قادما من أمريكا، برفقة زوجته ميغان ماركل.

يذكر أن لم يتم الكشف عن نوع مرض السرطان الذي يعاني منه ملك بريطانيا، إلا أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ذكر أنّ السرطان الذي يعاني منه الملك تشارلز الثالث "اكتشف مبكراً".

