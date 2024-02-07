بالفيديو- سعر خيالي لفستان كلوي كارداشيان.. و رشاقتها تخطف الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - تألقت نجمة تلفزيون الواقع، كلوي كارداشيان بأخر إطلالة لها على المتابعين من خلال صور و مقاطع فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان طويل و ضيق باللون الرمادي المرصع بالكرتالات من دون أكمام أظهرت من خلاله رشاقة جسمها، و تركت كلوي شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.



الفستان الذي إرتدته كلوي كارداشيان من دار أزياء AREA و يصل سعره إلى 1,679 يورو.

وفي وقت سابق، التقت كلوي كارداشيان، وزوج شقيقتها كيم كارداشيان السابق، مغني الراب كانيي ويست، في مباراة كرة سلة لابن كيم وكانيي، سانت ويست.

والتقطت عدسات الكاميرات صور لكلوي ومغني الراب خلال المباراة، ولفتت اللقطات الانتباه إلى الأجواء الودية بينهما، إذ ظهر الثنائي في الصور وهما يتببادلان العناق والحديث اللطيف.

وحضرت كلوي المباراة في الأكاديمية الرياضية في ثاوزند أوكس بكاليفورنيا، والتي تقع على مقربة من منازل عائلة الكارداشيان في هيدن هيلز، برفقة ابنتها ترو طومسون وابنة أخيها دريم كارداشيان، وكان ويست برفقة ابنه سانت.

