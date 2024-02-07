أيتن عامر تهنئ منتخب الأردن بعد تأهله لنهائي بطولة كأس آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

هنأت الفنانة أيتن عامر، منتخب الأردن، بعد الفوز على منتخب كوريا الجنوبية ، والصعود لنهائي كأس آسيا لأول مرة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وكتبت أيتن عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "مبروك للشعب الأردني صعود المنتخب للدور النهائي، الماتش حقيقي كان حلو والأداء رائع".

يذكر أن أيتن عامر تشارك بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة الفنان ياسر جلال، ومسلسل "بدون مقابل" بطولة الفنان هاني رمزي والمقرر عرضهما خلال موسم دراما رمضان المقبل 2024.