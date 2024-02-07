ياسمين صبري تنشر فيديو كواليس أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار، ونشرت مقطع فيديو من كواليس أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت الفيديو، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "خلف الكواليس"

وظهرت ياسمين بإطلالة صيفية، وارتدت فستان نبيتي بسيط.

وجاءت عليها تعليقات الجمهور كالتالي: "ماشاء الله، طبعًا أحلى من جورجينا، الجمال والأناقة كلها هنا، تبارك الله على هذا الجمال، قمر ماشاء الله".

يذكر أن ياسمين صبري تشارك في دراما رمضان 2024 بمسلسل "رحيل"، من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج إبراهيم فخر.

وكانت آخر أعمال ياسمين صبري السينمائية مشاركتها ببطولة فيلم "البعبع" مع الفنان أمير كرارة، والذي عُرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.

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