إياد نصار ينشر صورا من كواليس مسلسل "صلة رحم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:
يستعد الفنان إياد نصار لتصوير مسلسله "صلة رحم" والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2024.
ونشر إياد صورا له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام، وكتب معلقا: "من بيروت..صباح الخير، صلة رحم رمضان 2024".
مسلسل "صلة رحم" بطولة: إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.
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