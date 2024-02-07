فن ومشاهير

إياد نصار ينشر صورا من كواليس مسلسل "صلة رحم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان إياد نصار لتصوير مسلسله "صلة رحم" والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2024.

ونشر إياد صورا له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام، وكتب معلقا: "من بيروت..صباح الخير، صلة رحم رمضان 2024".

مسلسل "صلة رحم" بطولة: إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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