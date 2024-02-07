هكذا احتفلت نادين نسيب نجيم بعيد ميلادها برفقة أولادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بعيد ميلادها برفقة أولادها "هافن" و"جيوفاني".

وشاركت نادين مقطع فيديو من الحفل، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الله يخليلي ياكم يا حياتي وعمري إنتوا ويعطيني العمر وضلني حدكم"

وانهالت عليها تعليقات من الجمهور، وجاءت كالتالي: "الله يسعدكم، ربنا يوفقكم ويحفظكم من كل شر، ماشاء الله ربنا يباركلك فيهم ويحفظكم، الله يطول بعمرك ويحميكي".

يذكر أن الفنانة نادين نجيم، عُرض لها مؤخرًا الجزء التاني من مسلسل "صالون زهرة"، على منصة شاهد VIP، كما حازت عن دورها في العمل على جائزة أفضل ممثلة فئة الممثلات في حفل Joy awards الذي أقيم في الرياض.

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