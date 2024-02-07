صناع فيلم "السيستم" يهدون العمل للزعيم عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أقيم مساء أمس الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "السيستم" بإحدى سينمات التجمع الخامس استعدادًا لبدء عرضه بالسينمات اليوم الأربعاء.

وحرص فريق عمل الفيلم على الحضور منهم الفنان محمد علي رزق، الفنانة ميس حمدان، الفنانة نسرين طافش، الفنانة رانيا منصور،

إلى جانب عدد من النجوم الذين حرصوا على التواجد وتهنئة صناع الفيلم على طرحه بدور العرض السينمائي منهم الفنان شادي شامل.

وكتب في التتر الخاص بـ الفيلم: "إهداء إلى الزعيم عادل أمام، وإلى صناع فيلم البحث عن فضيحة".

فيلم "السيستم" يدور في إطار كوميدي حول رجل يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية وعدم قدرته على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه ليساعده ويمده بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة، ويشارك ببطولة الفيلم الفنان طارق لطفي والفنان أحمد الفيشاوي، تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.