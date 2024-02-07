رامي صبري عن شيرين عبدالوهاب: "فنانة تستحق إنها تكون وسطنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

علق الفنان رامي صبري على عودة النجمة شيرين عبدالوهاب للساحة الفنية.

وأعرب رامي خلال لقائه في برنامج "عرب وود"، عن سعادته بعودة الفنانة شيرين عبدالوهاب إلى الساحة الغنائية من جديد.

وقال: "بتمنى لـ شيرين أنها ترجع أقوى وهي فنانة عظيمة ومختلفة، وهي واحدة بس مفيش تاني شيرين، وأتمنى إنها تكسر الدنيا لأنها فنانة تستحق أنها تكون وسطنا.

واستكمل رامي: "كنت موجود في Joy Awards، وشوفت شيرين عبدالوهاب وعمرو دياب ونجاة، وبنبسط لما بنشوف المصريين ناجحين بره، أنا أول مرة اتعزم في حاجة واتفرج على فنانيين زي ما الفنانيين بيتفرجوا عليا اتبسطت أوي وحسيت إني فخور أن في مصريين ناجحين أوي كده.

وستعد الفنان رامي صبري لحفله الغنائي الذي يجمعه مع الفنان محمد منير، والتي من المقرر إقامتها يوم 16 فبراير الجاري في "فاميلي بارك" بالتجمع.

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