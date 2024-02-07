بإطلالة جريئة هيدي كرم تثير الجدل.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة هيدي كرم الأنظار إليها في أحدث ظهور لها، ولاقت تفاعل من جمهورها.

وشاركت هيدي صورا لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة وارتدت "توب أبيض مكشوف البطن وجيب قصير".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "أنتي كده بتضري ابنك، ربنا يهديكي، ليه صورك جريئة كدة، انتي مش بتكبري ولا اي، قمرايا جميلة، شخصية جميلة ومتميزة، منورة"

يُذكر أن أخر أعمال هيدي كرم هو مشاركتها بأحداث مسلسل "الأختيار 3"، الذي عُرض بموسم دراما رمضان 2022.

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