فن ومشاهير

راغب علامة يهنئ منتخب الأردن بعد التأهل لنهائي بطولة كأس آسيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

هنأ الفنان راغب علامة المنتخب الأردني، بعد تأهله لنهائي كأس آسيا على حساب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل لا شئ

وكتب راغب على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "X": "أبارك للأردن وشعبه وقيادته بالوصول إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى، إن شالله إلى البطولة ".

يذكر أن راغب علامة يشارك كعضو لجنة تحكيم ببرنامج المواهب الغنائية والمسابقات "X Factor" والتي تتضمن عضوية كلًا من النجمة أنغام، والفنان عبد الله الرويشد ويعرض على قناة "دبي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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