هاني سرحان يقدم ورشة كتابة سيناريو ضمن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - يشارك المؤلف هاني سرحان ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الدورة 13، ويقدم خلال الفعاليات ورشة لكتابة السيناريو بعنوان "كيف تستخدم المادة الأرشيفية في كتابة المادة الدرامية بالسيناريو" ومن المقرر أن تبدأ فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية من 9 إلى 15 فبراير.

وكان مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أعلن خلال مؤتمره الصحفي عن أسماء المكرمين فى دورة هذا العام، وهم المخرج المصري الكبير خيري بشارة، النجمين المصريين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، المنتج المصري الكبير جابي خوري، المخرج المغربي الكبير حسن بن جلون، والمخرجة البوركينابية آى كيتا يارا، وعلى هامش المهرجان يتم الاحتفال بمئوية الفنان الكبير فؤاد المهندس.

هاني سرحان هو كاتب سيناريو ومؤلف مصري، استطاع أن يفرض نفسه في سوق الدراما المصرية بجزأين من مسلسل الأب الروحي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خارج مواسم المنافسة المعتادة، نافس في الموسم الرمضاني لأول مرة في 2019 بمسلسل لمس أكتاف، والذي تصّدر قوائم المشاهدات لأسابيع، ثم تعاون مرة أخرى مع النجم ياسر جلال في مسلسل الفتوة 2020 الذي يدور في زمن قديم من منتصف القرن التاسع عشر في أحياء القاهرة القديمة وعصر الفتوات. كتب هاني مسلسل الاختيار 2: رجال الظل، الذي تصّدر أعلى المشاهدات طوال فترة عرضه موسم رمضان 2021، وحصل عنه على جائزة أفضل مؤلف في مهرجان نجم العرب، وأيضًا الاختيار 3: القرار، والذي تناول واحدة من أصعب فترات مصر بالتاريخ الحديث. وأحدث اعماله مسلسل "حرب" و"سوق الكانتو".