ميرنا وليد - بيروت - إستعرضت الممثلة اللبنانية ريتا حايك رشاقتها و لياقتها من خلال صور شاركته عبر حسابها الخاص مع الجمهور، و تألقت بلوك رياضي أثناء ممارستها رياضة التينيس.

وكانت شاركت ريتا حايك في فيلم فرنسي تحت عنوان Les Barbares من إخراج الممثلة والمخرجة الفرنسية جولي دلبي. الفيلم الذي يجمع نخبة كبيرة من الممثلين الفرنسيين الشباب، تدور أحداثه في قلب قرية فرنسية في مقاطعة بريتاني، حيث قررت البلدية الترحيب بعائلة من اللاجئين الأوكرانيين، إلا أن اللاجئين الذين وصلوا ليسوا أوكرانيين، بل سوريون ...

ونشرت ريتا حايك صوراً من كواليس العمل، وعلقت: "انتهينا للتو من تصوير “Les Barbares” ، جولي دلبي كنت مصدر إلهام لنا جميعًا في المجموعة!".



كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- ريتا حايك تستعرض رشاقتها و لياقتها البدنية في ملعب التينيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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