فيلم "Wonka" يحطم أرقام قياسية في دور العرض العالمية و هذا ما حققه حتى الآن

ميرنا وليد - بيروت - يواصل فيلم Wonka من بطولة النجم العالمي تيموثي شالاميت، تحقيق نجاح كبير في دور العرض العالمية، حيث حقق حتى الآن 572 مليونًا و 434 ألف دولار، مقترباً بذلك من كسر حاجز الـ 600 مليون.



وانقسمت إيرادات فيلم Wonka بين 201 مليونًا و34 ألف دولار فى دور العرض الأمريكية، و 371 مليونًا و 400 ألف دولار فى دور العرض حول العالم

فيلم Wonka هو من نوع الافلام الموسيقية الذي يدور حول شخصية ويلي وانكا وهو يمتلك مصنع شوكولاته لكنه غريب الاطوار. يقوم بدور ويلي وانكا الممثل العالمي تيموثي شالاميت.

ينضم إلى الممثل، الذي يرث دور المخترع الغريب الأطوار من النجمين جين وايلدر وجوني ديب، النجم هيو غرانت باعتباره أومبا لومبا صغير الحجم ذو الشعر الأخضر؛ أوليفيا كولمان بصفتها صاحبة نزل بلكنة كوكني؛ سالي هوكينز بدور والدة وانكا المحبوبة؛ مات لوكاس كعضو في كارتل الشوكولاتة الشنيع؛ وروان أتكينسون كاهنًا. الفيلم من اخراج بول كينغ مخرج بادينغتون.