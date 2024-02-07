ميرنا وليد - بيروت - يواصل فيلم Wonka من بطولة النجم العالمي تيموثي شالاميت، تحقيق نجاح كبير في دور العرض العالمية، حيث حقق حتى الآن 572 مليونًا و 434 ألف دولار، مقترباً بذلك من كسر حاجز الـ 600 مليون.
وانقسمت إيرادات فيلم Wonka بين 201 مليونًا و34 ألف دولار فى دور العرض الأمريكية، و 371 مليونًا و 400 ألف دولار فى دور العرض حول العالم
فيلم Wonka هو من نوع الافلام الموسيقية الذي يدور حول شخصية ويلي وانكا وهو يمتلك مصنع شوكولاته لكنه غريب الاطوار. يقوم بدور ويلي وانكا الممثل العالمي تيموثي شالاميت.
ينضم إلى الممثل، الذي يرث دور المخترع الغريب الأطوار من النجمين جين وايلدر وجوني ديب، النجم هيو غرانت باعتباره أومبا لومبا صغير الحجم ذو الشعر الأخضر؛ أوليفيا كولمان بصفتها صاحبة نزل بلكنة كوكني؛ سالي هوكينز بدور والدة وانكا المحبوبة؛ مات لوكاس كعضو في كارتل الشوكولاتة الشنيع؛ وروان أتكينسون كاهنًا. الفيلم من اخراج بول كينغ مخرج بادينغتون.
كانت هذه تفاصيل خبر فيلم "Wonka" يحطم أرقام قياسية في دور العرض العالمية و هذا ما حققه حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.