أبو يطرح الأغنية الخاصة بفيلم "السيستم" بظهور خاص مع زوجته

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري أبو أحدث أعماله الفنية بعنوان "سستمها" على طريقة الفيديو كليب.

ويشهد الفيلم ظهوراً خاصاً لـ أبو مع زوجته نهال لهيطة، في أول مشاركة سينمائية لهما مع تقديمه الأغنية الرسمية للفيلم والتي تحمل اسم "سستمها"، وهي من كلمات الشاعر مصطفى مدكور وألحان وتوزيع سام اميل.

فيلم "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوي وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد على رزق وعدد من الممثلين من بينهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي.

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