جاكوب إلوردي متهم بالإعتداء على مراسل صحفي

ميرنا وليد - بيروت - ذكرت تقارير صحافية أن الممثل الأسترالي جاكوب إلوردي، ممثل فيلم سالتبيرن، شارك في تحقيقات الشرطة بعد مشاجرة مزعومة في أستراليا .



ويقال إن الممثل دخل في "مشاجرة" مع منتج إذاعي في سيدني بأستراليا، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بعد الحادث.

ذكرت صحيفة صنداي تلغراف أن ممثل فيلم "Saltburn" البالغ من العمر 26 عامًا دخل في "مشاجرة" مع المنتج الإذاعي KIIS FM وTikToker جوشوا فوكس، 32 عامًا، خارج أحد الفنادق يوم السبت.

وفي بيان لموقع Business Insider، قالت شرطة نيو ساوث ويلز: "يجري الضباط الملحقون بقيادة منطقة شرطة الشواطئ الشرقية تحقيقًا بعد تعرض رجل للاعتداء خارج فندق في الضواحي الشرقية لسيدني".

وأضافت: "أُبلغت الشرطة حوالي الساعة 3.30 مساءً يوم السبت 3 فبراير 2024، بتعرض رجل يبلغ من العمر 32 عامًا للاعتداء على يد رجل يبلغ من العمر 26 عامًا. ولم يتعرض الرجل لأي إصابات".

ذكرت صحيفة صنداي تلغراف أن فوكس اقترب من إلوردي خارج فندق في شرق سيدني حيث كان الممثل يتواصل اجتماعيًا. ثم غضب إلوردي من بعض الأسئلة التي وجهها فوكس إليه، بحسب التقرير.