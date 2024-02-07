شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم "رحلة 404" لـ منى زكي تتجاوز 12مليون جنيه خلال أسبوعين عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "رحلة 404" بطولة منى زكى نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث حصد خلال الأسبوع الثاني من عرضه إيرادات بلغت 6 ملايين و243 ألف و750 جنيهاً، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم خلال أسبوعين عرض بالسينمات لـ 12 مليوناً و 879 ألفا و262 جنيهاً.

وتدور أحداث فيلم "رحلة 404" قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، وتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لأداء فريضة الحج؟، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

وعرض للنجمة منى زكي فى شهر رمضان الماضى مسلسل تحت الوصاية، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وشاركها البطولة دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.