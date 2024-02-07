هاني شاكر يطرح أحدث أغانيه بعنوان "أنسي اللي خان"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري هاني شاكر، أحدث أعماله الغنائية، بعنوان :" أنسي اللي خان"، وهي من كلمات بهاء الدين محمد، وتأليف عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، ومكساج أحمد غودا.



وكانت قد أحالت نيابة شمال الجيزة الفنان المصري هاني شاكر إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك بسبب دعوى مقدمة من المستشار القانوني محمد عثمان وكيلاً عن النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، تتهم شاكر بإزعاج دياب والسب والقذف.

وتقدم محمد عثمان ببلاغ للنائب العام ضد هاني شاكر على خلفية كتابة الأخير منشوراً عبر حسابه الرسمي، تعليقاً على المكالمة المسربة بين أحمد دياب ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.

وبحسب الدعوى، يتضمن المنشور ألفاظاً وعبارات تحمل السب والقذف والتسبب في إزعاج رئيس رابطة الأندية.

وكان شاكر قد دعم رئيس نادي الزمالك السابق بعد أزمة المكالمة المسربة مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، ونشر منشوراً على حسابه الرسمي، قال فيه: " أرفض بكل شدة كإنسان مصري ومشجع لنادي الزمالك ما حدث من عضو مجلس الشيوخ ورئيس رابطة الأندية المحترفة".

وأضاف: "طريقة الحوار المتدني والهابط مع رئيس نادي الزمالك نادي الملايين في مصر وأفريقيا والدول العربية”.

وتابع: "أعتقد الآن عرفتم لماذا مستوى الرياضة متدنٍّ زي الحوارات وبالتالي لن تقوم للرياضة المصرية قومة إذا لم ننتبه؟"

وأشار شاكر إلى أنه "لا يصح أن مصلحة نادٍ من ضمن الأندية في مصر يكون أهم من البلد والمنتخب وقابلوني لو فلحت الرياضة المصرية".

وختم قائلاً: "أنا أناشد الدولة المصرية العظيمة، تنظيف الوسط الرياضي من مرتزقة الفساد وتحيا مصر".

وبحسب قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، يعاقب كل من: "تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات"، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.