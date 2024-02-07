انتهاء جنازة الشاعر مجدي نجيب وسط غياب نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شيع منذ قليل جثمان الشاعر مجدي نجيب، من مسجد السيدة نفيسة، بحضور عائلته وأقاربه.

وشهدت مراسم تشييع جثمان مجدي نجيب، غياب نجوم الفن عن الجنازة.

رحل عن عالمنا اليوم، الشاعر الكبير مجدي نجيب بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ٨٨ عاما.

وأعلنت جمعية المؤلفين والملحنين اليوم وفاة الشاعر الكبير في بيان لها، جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى تنعى جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الشاعر الكبير الأستاذ مجدي نجيب، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه".