لماذا دخل مجدي نجيب السجن؟ وماذا قال عن عبدالناصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

رحل الشاعر الكبير مجدي نجيب عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز ٨٨ عاما

الشاعر الراحل قدم أعمالا هامة وكان صاحب موقف سياسي تسبب في دخوله السجن في عهد الزعيم جمال عبدالناصر

في حوار صحفي للكاتب الراحل عام ٢٠١٥، قال إن سبب دخوله السجن هو عمله بالسياسة، ولم يكن الشعر سببا في يوم من الأيام

وكشف أنه قضى 4 سنوات في المعتقل في عهد الزعيم جمال عبدالناصر، على الرغم من أنه كان ضمن المثقفين الذين يشجعون الثورة

وأكد الشاعر الراحل في حواره مع جريدة "صباح الخير" أنه لا يزال مؤمنا بمبادئ الثورة، وأعرب عن حبه لجمال عبد الناصر وإيمانه بتجربته وكونه لم يأخذ موقفًا ضده ووصفه بصاحب اليد الكريمة في تقديم المساعدات للدول التي تحتاج الوقوف بجوارها وكان منحازًا لأبناء الوطن من الفقراء.

وكشف في حواره أن السياسة بحر ليس له آخر، ومن الممكن أن يضحك عليك فيها أو يخيل لمن يعمل فيها أنه سوف ينال شهرة ويكون له مستقبل ويجد العكس تماما في انتظاره.

كما أكد أنه كان قارئ جيد أقرأ وكان لديه وعي، وبدأ يرى عالمًا آخر لم يره البعض ووجد نفسه يعمل بالسياسة ويصادق من لهم أفكار شبيهة بأفكاره

الشاعر مجدي نجيب

من مواليد ١٩٣٦، تعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الأغنية منهم العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ في أغنيته الشهيرة "كامل الأوصاف"، كما قدم للفنانة الكبيرة شادية أغنيتها الشهيرة "قولوا لعين الشمس ماتحماشي".ومع محمد منير قدم الشاعر الراحل عددا من الأغاني أبرزها: "شبابيك"، "من أول لمسة"، "ليلى"، "يا مراكبي"، "حواديت"، كما غنت من ألحانه الفنانة فايزة أحمد أغنية "العيون الكواحل"، "آخد حبيبي يا بلاش".