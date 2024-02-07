تعرف موعد ومكان عزاء الشاعر مجدي نجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة

كشفت أسرة الشاعر الغنائي مجدي نجيب، عن موعد ومكان جنازة زوجها، الذي رحل عن عالمنا اليوم، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ٨٨ عاما.

وقالت إن العزاء سيكون يوم السبت الموافق 19 فبراير الجاري، وذلك في مسجد عمر مكرم.

وأعلنت جمعية المؤلفين والملحنين اليوم وفاة الشاعر الكبير في بيان لها، جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى تنعى جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الشاعر الكبير الأستاذ مجدي نجيب، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه".

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