ويجز يكشف عن الاعتداء على الرابر زياد ظاظا في المعادي: "اللي حصل إساءة للفن المصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان ويجز عن تعرض مطرب الراب زياد ظاظا للإهانة من قبل عدد من الأشخاص وأعاد نشر بوست أزمة حدثت بين "ظاظا" و رابر آخر يدعى "حسين تامر" بمنطقة المعادي.

وأعاد "ويجز" نشر تفاصيل الخناقة عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام" وكشف خلالها تواجد "ظاظا" بمنطقة المعادي لتسجيل حوار فني ومناقشة إصداراته الفنية الجديدة وهو في طريقه للاستوديو مر بمطرب الراب حسين تامر وكان برفقته مجموعة من الشباب من مساعديه، وقيام "ظاظا" بإلقاء السلام على الجميع ليبادر "حسين" أنه يريد الحديث مع "ظاظا" حديثًا خاصًا لتبدأ مجموعة مساعدين الرابر "حسين" بإهانة "ظاظا" بجمل مثل "الفلاح ده ايه اللي جايبه هنا المعادي، عاملي ممثل ووشك ده هيتقطع".

واحتدت المناقشة بين "ظاظ" و"حسين"، وهناك شهود تؤكد محاولة "حسين" الهجوم على "زياد ظاظا" ودفعه الأخير بعيدًا عنه واتجه مجموعة المساعدين تجاه "حسين" لمساعدته في الهجوم على "ظاظا" وحاول "ظاظا" تلطيف الأجواء قائلا: "أنا على الأرض أعرف الاصول والواجب وحضرت عزاء والدك يا حسين"، ليرد "حسين" بالسباب وأن "ظاظا" دائمًا ما يهاجم منطقة المعادي في أعماله الفنية واصفًا إياها بالـ "معادي تاون مافيا".

وحاول المطرب "حسين" مهاجمة "ظاظا" مرة أخرى إلا أن الأخير ظل يدفعه بعيدًا عنه وقام بتحذيره إنهما في أحد الشوارع العمومية وهناك العديد من كاميرات المراقبة التي تسجل المشاجرة، ليبدأ الرابر "حسين" في السباب والتهديد، ليرحل بعدها "ظاظا" ولكن لم يتركه "حسين" لحاله وطارده مع اثنين من مساعديه على متن دراجات بخارية وكان ممسكًا بصاعق كهربائي إلا أنه فشل في إصابته.

وعلق "ويجز" على المشاجرة قائلا: "اللي حصل ده إساءة للفن المصري من قلة قليلة لم تعد تمثل الفن المصري، أنا اتكلمت مرتين في نفس الموضوع مع الشاب نفسه، وحاولت أنبههم أن في جهات مختصة هتطبق القانون عليهم وعلى غيرهم لو حصل اي اعتداء على أي فنان أو حد، بناشد كل الفنانين اللي في العصابة دي يخلوا مسؤليتهم من تصرف الشاب ده والبلطجية اللي معاه، وبطلب من كل المنظمين والمعلنين وقف التعامل مع البلطجية ومتأكد أن القانون هيجيب حق الناس اللي اتأذت بسبب الغل والهمجية دي وفريقنا القانوني بيتابع القضية عن قرب".

وعرض للرابر زياد ظاظا مؤخرًا أولى تجاربه التمثيلية بالفيلم الروائي القصير "60 جنيه" للمخرج عمرو سلامة وعرض في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة العام الماضي وحاز عللى إعجاب الحضور والنقاد المتواجدين.

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