تخوفات من خسائر بالملايين لفيلم الجاسوسية والكوميديا "Argylle" بشباك التذاكر الأمريكي والعالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نجح فيلم الكوميديا والجاسوسية "Argylle" من الهيمنة على شباك التذاكر الأمريكي في أول أسبوع عرض وحقق إيرادات بلغت 18 مليون دولار وعالميًا بـ 35 مليون دولار إلا أن هناك تخوفات من عدم تحقيق الفيلم الإيرادات المرجوة نظرًا لميزانيته الإنتاجية التي تقدر بـ 200 مليون دولار.

ويواجه فيلم "Argylle" منافسة شرسة على شباك التذاكر الأمريكي والعالمي حيث يزاحمه النجم الأمريكي جيسون ستاثام بفيلم الأكشن "The Beekeeper"، وفيلم المغامرات "Wonka" للممثل الشاب تيموثي شالاميت.

وبالرغم من الإيرادات يواجه الفيلم انتقادات سلبية من قبل عدد من المواقع العالمية منها "IMDB" و"Rotten Tomato" و"Metacritic" بمتوسط تقييم 6.0/10 وهناك تخوفات من أن يفشل الفيلم في الحفاظ على المركز الأول بشباك التذاكر الأمريكي وذلك نظرًا لطرح عدد من الأعمال المنتظرة خلال شهر فبراير الجاري فيلم الأبطال الخارقين "Madame Web"، وفيلم السيرة الذاتية "Bob Marley: One Love".

تدور أحداث فيلم الجاسوسية والإثارة "Argylle" حول مؤلفة منعزلة تكتب روايات تجسس عن عميل سري ونقابة تجسس عالمية لتتحول حبكة الكتاب الجديد وتنعكس على أحداث العالم الواقعي، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من نجوم هوليوود وهم هنري كافيل، دوا ليبا، برايس دالاس هاورد، سام راكويل، جون سينا، صامويل ال جاكسون، للمخرج ماثيو فون الذي اشتهر بتقديم سلسلة الجاسوسية والمغامرات "Kingsman" عام 2014.

يذكر أن بطل الفيلم الممثل هنري كافيل وقع اختياره ضمن المرشحين لبطولة شخصية الجاسوس الأشهر جيمس بوند الذي يعاد إنتاجه مرة أخرى ببطل جديد بعد انتهاء الممثل الإنجليزي دانيال كريج بفيلمه الأخير "No Time To Die" عام 2021.